Play off Serie C: la diretta di Legnago Salus-Lumezzane

Le formazioni ufficiali

LEGNAGO SALUS (3-4-1-2): Fortin; Pelagatti, Martic, Noce; Muteba, Diaby, Baradji, Boci; Van Ransbeeck; Svidercoshi, Rocco. A disposizione: Tosi, Hadaji, Mazzali, Motoc, Ruggeri, Zanandrea, Sbampato, Travaglini, Viero, Casarotti, Franzolini, Balbo, Mbakogu, Sabou, Buric. Allenatore: Massimo Donati

LUMEZZANE (4-3-1-2): Fligheddu; Moscati, Dalmazzi, Pogliano, Righetti; Calì, Taugordeau, Ilari; Spini, Iori, Cannavò. A disposizione: Greco, Gerbi, Rizzo, Deratti, Parodi, Pisano, Poledri, Regazzetti, Scremin, Tortelli, Troiani, Pesce, Basso Ricci, Galabinov, Capelli. Allebatore: Arnaldo Franzini

Arbitro: Gianluca Grasso di Ariano Irpino (Linari-Abbinante; IV: Renzi. VAR: Mazzoleni, AVAR: Monaldi)

Gara cominciata da cinque minuti al Sandrini con il punteggio ancora fermo sullo 0-0. Serata ventilata, ma senza pioggia. Colpo d'occhio delle grandi occasioni per questa sfida tra Legnago e Lumezzane. Al 6' calcio d'angolo per gli ospiti senza esito. Al 10' Cannavò scatta verso la porta del Legnago e prova la conclusione, palla sul palo e poi fuori dall'area. Prima azione della gara molto pericolosa e brivido per i tifosi di casa. Al 20' ancora 0-0, ma gli ospiti giocano meglio dei biancazzurri. Al 24' colpo di testa di Cali' che non inquadra lo specchio della porta. Pochi secondi dopo primo giallo della gara: ammonito Muteba nel Legnago. Al 26' punizione per il Lumezzane senza esito. Al 32' calcio d'angolo per gli ospiti senza esito, ma dagli sviluppi dello stesso Iori prova la botta da fuori area, Fortin mette ancora in corner. Dal calcio d'angolo stacco di testa di Dalmazzi e palla alta.