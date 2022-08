Pari Hellas a Bologna, Cioffi: «Bravi i ragazzi, in campo con atteggiamento e voglia di vincere: ripartiamo da qui»

L'Hellas si lascia alle spalle il pesante ko rimediato al debutto con il Napoli, centrando un primo punto di orgoglio sul campo del Bologna.

Al Dall'Ara le cose sembrano mettersi subito bene, ma la traversa nega la gioia del gol a Henry dopo poco più di 30 secondi. I padroni di casa rossoblù allora reagiscono, trovando al 21' la rete del vantaggio dopo un'azione costruita in ripartenza: Kasius, sulla destra, crossa rasoterra per Arnautovic, che anticipa Günter sul primo palo e beffa Montipò in diagonale. Agli sgoccioli della prima frazione, nello specifico al 43', i gialloblù trovano la via del pareggio. Dalla corsia di sinistra Lazovic pennella bene verso il centro, dove si fa trovare pronto Henry, preciso nell'incornata a battere Skorupski. Dopo alcune occasioni costruite da entrambe le parti, nel secondo tempo le squadre non riescono più a pungersi con concretezza. L'arbitro estrae alcuni cartellini gialli, ma anche un rosso diretto per Orsolini, punito per un intervento a gamba alta su Hongla. A parte questo, nessun altro squillo: termina così 1 a 1.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico toscano al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club gialloblù:

Mister, orgoglio convinzione e solidità: è soddisfatto? «Dico bravi ai ragazzi per l'atteggiamento, per la voglia di vincere e incidere. Sono soddisfatto, è stato messo un primo mattoncino importante. Ripartiamo da questo punto dopo una settimana difficile».

Il modo migliore per preparare la sfida all'Atalanta... «Approcceremo la settimana con questo spirito e con più serenità, perché la nostra strada l'abbiamo trovata. Adesso dobbiamo crederci tanto, e lavorare ancora di più».

Il reparto d'attacco una certezza in queste prime uscite? «Sono molto contento di quanto hanno fatto Lasagna e Henry. Segneranno tanto entrambi, come gli altri giocatori del reparto. Oggi siamo arrivati alla conclusione con più uomini diversi, come Tameze e Ilic. I gol arriveranno, prima dobbiamo pensare a non subirne».

Complici le assenze di Ceccherini e Dawidowicz, è stato schierato titolare dal 1' minuto: Diego Coppola si è dimostrato all'altezza di ciò che ci si aspettava da lui. Queste le parole del giovane difensore, anch'esse riportate sul sito ufficiale del Club scaligero:

Il primo punto della stagione: che partita è stata? «Una gara preparata bene, siamo stati concentrati, con l'atteggiamento giusto dal primo minuto. Il Bologna è un'ottima squadra, ha fatto una buona partita, il punto è giusto e forse meritavamo qualcosa in più. Siamo sulla strada giusta».

Quanto sei soddisfatto della tua partita? «Sono soddisfatto e felice. Ringrazio il mister per la fiducia, spero di avere più minutaggio possibile. Mi impegno sempre, oggi penso di aver fatto una buona partita nonostante qualche sbavatura. Si può sempre migliorare».

Un esordio stagionale difficile, in marcatura su Arnautovic... «Sì, è un ottimo attaccante, di esperienza, si vede da come protegge la palla e come lega il gioco. Insieme ai compagni di reparto però lo abbiamo contenuto, facendogli fare il meno possibile».

Cosa si prova ad essere titolare in Serie A con la squadra della tua città? «Un sogno. Lo era già lo scorso anno, quando ha fatto le prime partite da titolare. Ora lo è ancora di più, una cosa che auguro a tutti i miei amici della Primavera e ai ragazzi del settore giovanile».

Domenica contro l'Atalanta sarà una sfida difficile... «L'Atalanta è un'ottima squadra, ma la prepareremo in settimana con l'obiettivo di fare più punti possibili».