Pablo Granoche, prima doppietta col Vigasio. Nel mirino l'obiettivo dei 150 gol in Italia

L'esperto attaccante uruguaiano, ex Chievo e Triestina, ad oggi è il miglior marcatore straniero della Serie B. Lui, però, è sceso di categoria per rimettersi in gioco con un chiaro obiettivo: aiutare il Vigasio a salire in D

«Ho scelto il Vigasio perché lì trovo ancora le ambizioni giuste. É una realtà tutta nuova per me, ma il gruppo è importante e vogliamo salire in Serie D».

Pablo Granoche, esperto attaccante uruguaiano, è oggi protagonista del Vigasio, squadra d'Eccellenza in lotta per la promozione.

«C'è questa squadra ambiziosa in Eccellenza, io vado. Tu che fai?». Come riportato su Grand Hotel Calciomercato, uno dei motivi principali del suo approdo è stata sicuramente la presenza di Simone Bentivoglio, amico con cui ha condiviso le esperienze di Chievo e Modena: «Mi chiamò quando ero in vacanza. Io volevo stare vicino a Verona, avevo fatto due chiacchere anche con Legnago e Virtus Verona in Serie C però non erano molto convinti per l'età. Mi ha detto che gli serviva un attaccante e poco tempo Ferrarese si è fatto sentire. Mi sono convinto perché non sembra essere una squadra di Eccellenza, ma molto di più»?.

Il centravanti di Montevideo, voluto fortemente dal diesse biancazzurro Claudio Ferrarese (lo stesso che ha portato Maicon al Sona), ha voluto rimettersi in gioco dopo l'ultima avventura in Serie C con la Triestina. Categoria diversa, ma stessa storia: a 38 anni continua a fare quello che sa fare meglio, segnare. Alla seconda giornata del campionato, infatti, ha timbrato una doppietta decisiva per la prima vittoria stagionale contro la Virtus Cornedo. Il miglior bomber straniero nella storia della Serie B ha fatto tutto in poco più di dieci minuti: al 14' ha infilato il portiere avversario con un preciso colpo di testa, e al 26' si è fatto trovare pronto in area su un pallone vagante.

«Sono contento soprattutto per i tre punti perché ce li meritavamo già la partita precedente. Ovviamente per l'attaccante fare gol fa sempre bene, per l'autostima e tutto il resto. Però sono felice per la squadra, abbiamo giocato bene e creato tantissimo. Meritavamo la vittoria. La partita è stata sotto controllo, ma c'è sempre qualcosa da migliorare. Di positivo c'è anche che non abbiamo preso gol, e questo è un motivo per cui essere contenti. Noi dobbiamo andare in campo per puntare a vincere tutte le partite, ovviamente troveremo delle difficoltà. Serviranno testa e umilità, non è un campionato semplice. Sono molto felice di essere qui, sapevo in che realtà sarei venuto a giocare e sono convinto della scelta che ho fatto».

Per El Diablo si tratta della prima doppietta in Eccellenza e del suo terzo gol in tre partite, contando anche la rete in Coppa Italia. In tutto fanno 146 gol in Italia, con l'obiettivo dei 150 sempre più vicino. A Vigasio non è andato solo per un matrimonio, ma per molto di più: continuare a sognare e a far sognare una squadra ambiziosa che vuole fortemente raggiungere la Serie D.