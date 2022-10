Oxigenia è il nuovo "Main Sponsor Pre Match" dell'Hellas

Dopo la recente partnership stipulata con Eliomobile, l'Hellas si "scalda" anche con Oxigenia: il brand internazionale dell'azienda veronese Step-Line, infatti, è il nuovo Main Sponsor Pre Match gialloblù.

La squadra allenata da mister Cioffi, in occasione della sfida con l'Udinese, in programma domani, lunedì 3 ottobre, al Bentegodi, scenderà in campo per il riscaldamento con il logo dell'impresa di San Martino Buon Albergo sulla maglia. Un'intesa raggiunta per valorizzare entrambe le realtà: Oxigenia si avvicina alla squadra della propria città, ribadendo la sua utilità anche per gli atleti, mentre per l'Hellas è invece l'occasione di legarsi a un marchio di successo e conosciuto non solo in tutta Italia.

Oxigenia, l'acqua a km 0 leader della ristorazione di qualità, nasce dal connubio di ricerca, tecnologia e innovazione, che permette di realizzare la miscelazione dell'acqua con ossigeno alimentare e ozono. Frutto di questa ricerca è l'acqua arricchita d'ossigeno fino a 36 volte in più rispetto a un'acqua minerale. «Oxigenia è presente in vari paesi del mondo» sottolinea Antonio Olivieri, presidente di Step-Line Oxigenia. «Dopo varie sponsorizzazioni, come Ferrari Challenge, i team di Moto Gp VR46 e SIC58 e Giro d'Italia del centenario, solo per citarne alcune, per il nostro 27° compleanno abbiamo deciso, con grande orgoglio, di sponsorizzare l'Hellas Verona, la squadra della città in cui si trova la nostra sede principale».