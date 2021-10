Oppeano, esonerato mister Pennacchioni. Al suo posto arriva Cherobin

L'Oppeano ha esonerato Emanuele Pennacchioni.

Per l'ormai ex tecnico biancorosso fatale è stato il cosiddetto "derby del Piganzo", perso per 2 a 1 sul campo dell'Isola Rizza Roverchiara. Con quella rimediata nell'ultimo turno, salgono a tre su sei le sconfitte della squadra del presidente Luca Agnolin. Troppo poco, evidentemente, rispetto all'obiettivo iniziale della società, che per questa stagione covava (e cova tuttora) grandi ambizioni.

Non è la prima volta che la dirigenza oppeanese opta per un cambio dopo un ko simile. Per due volte nei complessivi tre derby disputati in Promozione, infatti, l'Isola Rizza (oggi fusa con il Roverchiara) ha fatto saltare le panchine di due mister: prima è toccato a Stefano Ghirardello, mentre ora a Emanuele Pennacchioni.

La scelta del successore è ricaduta sul profilo di Michele Cherobin, scuola Virtus, seguito con attenzione dal diesse Roberto Visentini. L'allenatore, reduce da esperienze importanti come quelle di Belfiorese, Caldiero e Team Santa Lucia, è stato chiamato per cercare di dare la svolta ad un gruppo reputato come non inferiore a nessun'altra concorrente.