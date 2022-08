Nuova centrocampista per l'Hellas Women: Giai è ufficialmente gialloblù

Non si ferma il mercato in entrata dell'Hellas Verona Women, che dopo Giulia Bursi, Stela Semanova e Margot Shore, ufficializza anche l'arrivo di Alice Giai.

Giovanissima centrocampista già nel giro della Nazionale italiana, approda in gialloblù in prestito dalla Juventus fino al termine della stagione.

Questo il comunicato completo riportato sul sito della società femminile scaligera:

«Hellas Verona Women comunica di aver acquisito da Juventus FC – a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione – il diritto alle prestazioni sportive della giocatrice Alice Giai.

Nata il 9 gennaio 2003 a Torino, Giai cresce nel Settore Giovanile della Juventus ed a 14 anni viene promossa nella formazione della Primavera bianconera. A 15 anni viene convocata per la prima volta in Nazionale con la selezione Under 16, mentre l'anno successivo viene chiamata da quella Under 17. Nella scorsa stagione, la centrocampista è stata convocata anche dalla Nazionale Under 19.

Con la Juventus Giai ha vinto uno Scudetto con la formazione Under 17 e due Tornei di Viareggio, oltre ad aver disputato quattro finali valide per l'assegnazione dello Scudetto Primavera. La centrocampista, inoltre, ha esordito a 17 anni con la Juventus in Serie A e in Coppa Italia.

Hellas Verona Women rivolge ad Alice un caloroso benvenuto augurandole una stagione ricca di soddisfazioni, personali e di squadra».