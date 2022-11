Quattro nazionali gialloblù ai Mondiali: Hongla, Ilic, Lazovic e Hrustic convocati per Qatar 2022

Saranno quattro i calciatori dell'Hellas Verona che prenderanno parte alla FIFA World Cup 2022 che si svolgerà in Qatar: oltre a Ajdin Hrustic per l’Australia, figurano anche Martin Hongla per il Camerun e Ivan Ilic e Darko Lazovic per la Serbia.

Dopo l'esordio nel 2020 con la Nazionale maggiore camerunense e la convocazione nel 2021 per la Coppa d'Africa, Martin Hongla ha ricevuto la convocazione per i Mondiali in Qatar. Convocazione alla FIFA World Cup anche per Ivan Ilic che, da marzo 2021, fa parte della Nazionale maggiore serba dopo aver esordito nel 2019 con la Nazionale Under 21. Insieme al numero 14 gialloblù, prenderà parte alla competizione Darko Lazovic, compagno di squadra e di Nazionale. Per Ajdin Hrustic il debutto nella Nazionale maggiore australiana arriva nel 2017 quando viene convocato per la Confederations Cup. Segna il suo primo gol con la maglia del suo Paese nel 2021 nel match contro il Kuwait valido per la qualificazione ai Mondiali 2022. Farà parte della rosa del CT Graham Arnold per la FIFA World Cup 2022.

Di seguito i calciatori dell'Hellas Verona convocati in Nazionale, con i relativi impegni.



MARTIN HONGLA (Camerun)

Svizzera-Camerun (24/11, ore 11, Al Wakrah - FIFA World Cup Qatar 2022)

Camerun-Serbia (28/11, ore 11, Al Wakrah - FIFA World Cup Qatar 2022)

Camerun-Brasile (2/12, ore 20, Lusail - FIFA World Cup Qatar 2022)

IVAN ILIC e DARKO LAZOVIC (Serbia)

Brasile-Serbia (24/11, ore 20, Luisal - FIFA World Cup Qatar 2022)

Camerun-Serbia (28/11, ore 11, Al Wakrah - FIFA World Cup Qatar 2022)

Serbia-Svizzera (2/12, ore 20, Doha - FIFA World Cup Qatar 2022)

AJDIN HRUSTIC (Australia)

Francia-Australia (22/11, ore 20, Al Wakrah - FIFA World Cup Qatar 2022)

Tunisia-Australia (26/11, ore 11, Al Wakrah - FIFA World Cup Qatar 2022)

Australia-Danimarca (30/11, ore 16, Al Wakrah - FIFA World Cup Qatar 2022)

Oltre ai giocatori impegnati al Mondiale, si uniranno alle rispettive Nazionali Josh Doig, Isak Hien e Filippo Terracciano.

JOSH DOIG (Scozia U21)

Scozia-Islanda (17/11, ore 19, Motherwell - Amichevole)

ISAK HIEN (Svezia)

Messico-Svezia (16/11, ore 20.30, Girona - Amichevole)

Svezia-Algeria (19/11, ore 20.30, Malmo - Amichevole)

FILIPPO TERRACCIANO (Italia Under 20 e Under 21)

Romania-Italia (17/11, ore 21, Arad - Elite League U20)

Italia-Repubblica Ceca (21/11, ore 15, Sassuolo - Elite League U20)