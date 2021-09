Nazionali gialloblù, Hongla convocato dal Camerun

Il centrocampista dell'Hellas è stato selezionato dal CT Conceição per le due gare di Qualificazione a Qatar 2022, entrambe contro il Mozambico. Assieme a lui, chiamate dalle rispettive rappresentative anche per Lazovic, Pandur, Šutalo e Dawidowicz

Martin Hongla, centrocampista del Verona, è stato raggiunto dalla chiamata del CT Toni Conceição per il doppio impegno della Nazionale camerunense, che disputerà due gare di Qualificazione a Qatar 2022, entrambe contro il Mozambico. Prima sfida venerdì 8 ottobre a Youndee, in Camerun, seconda sfida lunedì 11 ottobre a Tangeri, in Marocco.

A riportarlo è il sito ufficiale del Club gialloblù.

L'ex Anversa si aggiunge così agli altri giocatori dell'Hellas convocati per le gare in programma durante la prossima sosta di campionato. Dalla Serbia è arrivata la richiesta per Darko Lazovic, aggregato per la seconda volta consecutiva nell'arco di un mese dal ct Dragan Stojkovi?. Nuova convocazione con la Nazionale croata Under 21 anche per il portiere Ivor Pandur e il difensore Boško Šutalo. Oltre a loro, Pawel Dawidowicz è stato pre-selezionato dalla Polonia nella lista dei 29 pre-convocati per le gare di qualificazione ai Mondiali.