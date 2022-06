Nazionali gialloblù, Coppola, Ghilardi e Terracciano in campo nel successo dell'Italia Under 19

Obiettivo raggiunto per l'Italia Under 19: grazie al successo di misura nella seconda partita dell'Europeo (e grazie anche alla vittoria della Francia contro la Romania), gli Azzurrini acquisiscono la certezza del passaggio alle semifinali e la conseguente qualificazione ai Mondiali Under 20 del prossimo anno in Indonesia.

Dopo aver superato la Romania nella prima partita, questa volta sono stati i padroni di casa della Slovacchia a dover cedere. A Trnava, la squadra del CT Carmine Nunziata si è infatti imposta per 1 a 0 grazie al gol dell'attaccante del Napoli Giuseppe Ambrosino.

Una sfida in cui sia Diego Coppola che Daniele Ghilardi, giocatori dell'Hellas Verona, sono stati schierati titolari al centro della difesa, disputando l'intera durata della gara. Il terzo gialloblù convocato, Filippo Terracciano, è invece subentrato al 78' minuto.