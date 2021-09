Nazionali gialloblù, gli ultimi impegni: la Polonia di Dawidowicz ferma l'Inghilterra

Il difensore dell'Hellas Verona disputa l'intero incontro nel pareggio per 1 a 1 con i vice campioni d'Europa. In campo anche Barak nell'amichevole tra Repubblica Ceca e Ucraina

Ultimi incontri per i giocatori dell'Hellas Verona convocati con le rispettive Nazionali.

Tra questi è sceso in campo anche Pawel Dawidowicz, protagonista nell'1 a 1 ottenuto contro i vice campioni d'Europa dell'Inghilterra. Il difensore, in campo per l'intera durata della gara, ha fornito il suo contributo nel pareggio acciuffato all'ultimo respiro. Dopo la rete di Harry Kane, infatti, per la Polonia è arrivato il gol di Damian Szymanski in pieno recupero. Grazie al punto strappato a Varsavia, la selezione del tecnico Paulo Sousa mantiene la possibilità di conquistare un posto al prossimo Mondiale del 2022 in Qatar.

È finita 1 a 1 anche l'amichevole tra Repubblica Ceca e Ucraina, match nel quale è stato impiegato Antonin Barak, subentrato al 61' del secondo tempo.

I gialloblù faranno ora ritorno a Verona, dove torneranno a disposizione di mister Di Francesco in vista del posticipo di lunedì 13 settembre sul campo del Bologna.