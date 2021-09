Nazionali gialloblù: Lazovic convocato dalla Serbia, Pandur e Šutalo dall'Under 21 croata

Già arrivate le prime chiamate per alcuni giocatori dell'Hellas Verona, che saranno impegnati durante la prossima sosta con le rispettive selezioni. I primi incontri sono fissati per sabato 9 ottobre

Per alcuni giocatori del Verona, reduci dalla splendida vittoria contro la Roma, sono già arrivate le prime chiamate dalle Nazionali in vista della prossima sosta di campionato.

Dalla Serbia è arrivata la richiesta per Darko Lazovic, convocato per la seconda volta consecutiva nell'arco di un mese dal ct Dragan Stojkovi? dopo il ritiro di settembre 2021. L'esterno gialloblù sarà impegnato nelle due sfide valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di Qatar 2022, in programma rispettivamente sabato 9 ottobre contro il Lussemburgo e martedì 12 ottobre contro l'Azerbaijan.

Nuova convocazione con la Nazionale croata Under 21 anche per il portiere Ivor Pandur e il difensore Boško Šutalo. I due giovani gialloblù, entrambi classe 2000, sono attesi da due gare ufficiali valide per le qualificazioni agli Europei di categoria, segnatamente l'8 ottobre a Vara?din, in Croazia, contro la Norvegia, e il 12 ottobre, a Sumgayit, in Azerbaijan, contro la locale selezione nazionale Under 21.

Oltre a loro, Pawel Dawidowicz è stato pre-selezionato dalla Polonia per i prossimi due incontri in programma. L’allenatore Paulo Sousa, infatti, ha diramato la lista dei 29 pre-convocati per le gare di qualificazione ai Mondiali 2022 con San Marino, prevista il 10 ottobre, e Albania, il 12 ottobre. Tra questi figura proprio il difensore dell'Hellas, anche se la rosa definitiva sarà comunque annunciata lunedì 27 settembre.