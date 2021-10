Nazionali gialloblù, Ivan Ilic e Matteo Cancellieri chiamati in Under 21

Continuano a sopraggiungere le richieste per i giocatori dell'Hellas da parte dei tecnici delle varie Nazionali, visti gli impegni ufficiali previsti durante la prossima sosta.

Come riportato sul sito ufficiale del Club di via Olanda, è arrivata la seconda chiamata consecutiva con la selezione azzurra Under 21 per l'attaccante Matteo Cancellieri, nuovamente convocato dal ct Paolo Nicolato dopo l'importante esperienza di settembre, durante la quale il classe 2002 aveva sia esordito che trovato il primo gol. Cancellieri sarà impegnato dal 4 al 12 ottobre per le sfide contro Bosnia-Erzegovina (8 ottobre) e Svezia (12 ottobre), entrambe valide per le Qualificazioni agli Europei di categoria.

Alle stesse sfide di Qualificazione parteciperà anche la Serbia Under 21. L'allenatore Zvonko Zivkovic, infatti, ha diramato la lista dei convocati per gli incontri contro Armenia, il 7 ottobre a Yerevan, e Francia, il 12 ottobre a Belgrado. Nell'elenco è presente anche il centrocampista Ivan Ilic.

Le due giovani promesse gialloblù si aggiungono agli altri giocatori del Verona convocati per le gare in programma durante la pausa di campionato. L'ultima richiesta è arrivata dalla Repubblica Ceca per Antonin Barak, mentre in precedenza c'è stata quella dalla Serbia per Darko Lazovic. Altra convocazione con la Croazia Under 21 anche per il portiere Ivor Pandur e il difensore Boško Šutalo; Pawel Dawidowicz è stato invece selezionato dalla Polonia di Paulo Sousa. Oltre a loro, Martin Hongla è stato reclutato per il doppio impegno del Camerun.

Infine da segnalare il difensore Diego Coppola, che prenderà parte ai match dell'Under 19 azzurra, e l'attaccante della Primavera David Flakus Bosilj, che parteciperà invece alle partite della Slovenia Under 21.