Nazionali gialloblù, nuove convocazioni per Pandur, Šutalo e Lazovic

Nuove convocazioni in Nazionale per Ivor Pandur, Boško Šutalo e Darko Lazovic.

Come riportato sul sito ufficiale dell'Hellas, dall'Under 21 croata è arrivata la chiamata per Pandur e Šutalo. Il portiere e il difensore gialloblù, entrambi nati nel 2000, si uniranno alla selezione biancorossa nell'imminente pausa dedicata alle selezioni dei rispettivi Paesi, dopo aver già preso parte alle partite valide per le Qualificazioni agli Europei Under 21 del 2023 nelle finestre di settembre e ottobre scorsi. Il CT, Igor Biscan, ha convocato i due giocatori del Verona in vista degli impegni di giovedì 11 novembre e martedì 16, rispettivamente contro Estonia (si giocherà a Pula, in Croazia) e Austria (in trasferta a Ried im Innkreis). La Croazia è attualmente leader del Girone A, a punteggio pieno con quattro successi ottenuti in altrettante partite disputate proprio tra settembre e ottobre.

L'esterno Lazovic, invece, è stato convocato nella Nazionale serba del CT Dragan Stojkovic. La selezione balcanica sarà impegnata in due partite nel mese di novembre: la prima di giovedì 11 novembre, a Belgrado contro il Qatar, sarà una sfida a carattere amichevole, mentre la seconda contro il Portogallo, domenica 14 novembre a Lisbona, sarà valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2022. La Serbia è attualmente al primo posto nel suo girone di qualificazione, il gruppo A, con un solo punto di vantaggio proprio sui portoghesi, che hanno però disputato una partita in meno rispetto all'attuale capolista del girone.