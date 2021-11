Nazionali gialloblù, Cancellieri richiamato dall'Italia Under 21

Matteo Cancellieri, giovane attaccante dell'Hellas Verona, è stato convocato dal CT dell'Italia Under 21 Paolo Nicolato per la sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Europei Under 21 del 2023, Repubblica d'Irlanda - Italia, e per la gara amichevole Italia - Romania.

Come riportato sul sito ufficiale del Club gialloblù, i match si disputeranno, rispettivamente, venerdì 12 a Dublino e martedì 16 novembre a Frosinone.

Assieme a lui, altri giocatori della squadra di Tudor figurano già nella lista delle rose che verranno impiegate per le sfide delle varie selezioni. Gli ultimi ad essere inseriti, in ordine cronologico, sono stati Antonin Barak dalla Repubblica Ceca e Martin Hongla dal Camerun. Il CT della Nazionale polacca Paulo Sousa ha richiesto invece il difensore Pawel Dawidowicz, mentre l'esterno Darko Lazovic è stato reclutato ancora nella Nazionale serba del CT Dragan Stojkovic. Una nuova chiamata dalla Nazionale Under 21 croata è giunta per i giovani Ivor Pandur e Bosko Sutalo.