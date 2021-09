Nazionali gialloblù, Barak convocato dalla Repubblica Ceca

Nuova convocazione con la Nazionale della Repubblica Ceca per Antonin Barak.

Il centrocampista è stato chiamato dal Commissario Tecnico Jaroslav Šilhavý per le prossime due gare di qualificazione ai Mondiali di Qatar del 2022. La Repubblica Ceca giocherà a Praga il match di venerdì 8 ottobre contro il Galles e sarà invece impegnata in trasferta, a Kazan, lunedì 11 ottobre per la sfida contro la Bielorussia.

A riportarlo è il sito ufficiale del Club di via Olanda.

L'ex Udinese si aggiunge così agli altri giocatori dell'Hellas convocati per le gare in programma durante la prossima sosta di campionato. Dalla Serbia è arrivata la richiesta per Darko Lazovic, aggregato per la seconda volta consecutiva nell'arco di un mese dal ct Dragan Stojkovi?. Altra convocazione con la Nazionale croata Under 21 anche per il portiere Ivor Pandur e il difensore Boško Šutalo. Pawel Dawidowicz è invece stato selezionato dall'allenatore della Polonia, Paulo Sousa, per le gare di qualificazione contro San Marino (sabato 9 ottobre) e Albania (martedì 12 ottobre). Oltre a loro, Martin Hongla è stato reclutato da mister Conceição per il doppio impegno del Camerun.

Da segnalare, infine, la chiamata per due giovani gialloblù. Il difensore Diego Coppola prenderà parte ai match dell'Under 19 azzurra contro Lituania e Islanda, entrambi validi per la qualificazione agli Europei di categoria. L'attaccante della Primavera David Flakus Bosilj parteciperà invece alle sfide di qualificazione dalla Slovenia Under 21, che vedranno avversarie le due formazioni di Inghilterra e Albania.