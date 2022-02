Nazionali gialloblù, il Camerun di Hongla eliminato ai rigori: Egitto in finale di Coppa d'Africa

Finisce in semifinale l'avventura del centrocampista dell'Hellas Verona, di nuovo titolare e in campo per 108': a decidere la sfida tre errori di fila dal dischetto. Ora resta solo la finale per il terzo posto contro il Burkina Faso