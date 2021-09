Nazionale Under 21, il gialloblù Cancellieri in gol al debutto contro il Lussemburgo

Il giovane attaccante dell'Hellas Verona a segno nel suo esordio. 3 a 0 il risultato finale per gli Azzurrini di Paolo Nicolato, che superano il Lussemburgo nella sfida valida per le Qualificazioni ai prossimi campionati Europei Under 21

Continua il buon momento per Matteo Cancellieri.

Il giovane attaccante esterno, impiegato nei primi undici iniziali per le prime due giornate di campionato con l'Hellas Verona, è stato schierato titolare anche all'esordio con la Nazionale Under 21. E non solo, perché al 50' minuto di gioco ha trovato anche il gol dopo una bella azione personale. Involato sulla corsia di sinistra, l'ex Roma è stato bravo a mantenere vivo un pallone che stava per uscire, saltando poi con un tunnel il diretto avversario e infilando il portiere con una rasoiata insidiosa.

Allo stadio Castellani di Empoli, gli Azzurrini si sono imposti per 3 a 0 contro il Lussemburgo, conquistando i primi tre punti per la qualificazioni ai prossimi campionati Europei di categoria. Un tabellino fissato, oltre che dalla rete di Cancellieri, anche dalla firma di Pirola e dall’autogol di Olsen.

Il prossimo appuntamento per la squadra di mister Paolo Nicolato sarà a Vicenza contro il Montenegro, in programma giovedì 7 settembre alle ore 17.30.