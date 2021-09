Nazionale Under 21, Cancellieri ancora protagonista: seconda da titolare per l'attaccante dell'Hellas

Il giovane gialloblù, schierato nuovamente negli undici di partenza dal tecnico Nicolato, rimane in campo per 92 minuti. Col Montenegro finisce 1 a 0, decide Colombo

Termina con un'altra vittoria la seconda partita in Under 21 di Matteo Cancellieri.

Gli Azzurrini di mister Nicolato si sono imposti a Vicenza per 1 a 0 sul Montenegro, vincendo grazie alla rete siglata da Colombo al 53' minuto.

Il giovane talentino dell'Hellas è stato impiegato ancora una volta nel tridente degli undici titolari, venendo sostituito solamente al 92' per far spazio a Ferrarini. Dopo quella all'esordio contro il Lussemburgo, l'attaccante ha fornito un'altra prova di spessore, andando vicino al gol nel corso del match.

In campo, assieme a lui, c'erano anche due ex gialloblù: Matteo Lovato e Destiny Udogie, ceduti dal Verona in estate rispettivamente ad Atalanta e Udinese.

L'ex Roma rienterà ora alla base, tornando a disposizione di Di Francesco per preparare la prossima trasferta di Bologna. Questo il suo commento sui social: «Secondo step concluso nel migliore dei modi, fino alla fine. Ora testa al campionato».