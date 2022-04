Nasce Hellas Verona Foundation, associazione benefica della società gialloblù

È nata l'Hellas Verona Foundation, una nuova Fondazione creata grazie allo stimolo derivante delle molteplici attività benefiche che l'Hellas Verona ha intrapreso negli ultimi anni, in vicinanza delle realtà locali e non solo. Un veicolo di solidarietà e punto di partenza per la creazione di progetti a sostegno del territorio. L'Hellas Verona supporta attività benefiche da sempre ma, d'ora in poi, queste avranno un nuovo impulso e una nuova veste.

Ieri, giovedì 7 aprile, si è tenuta la conferenza di presentazione della Charity. I relatori della prima uscita ufficiale sono stati Elena Setti, Presidente dell'Hellas Verona Foundation, Maurizio Setti, Presidente dell'Hellas Verona FC e Pietro Battistoni, Presidente di ABEO Verona. Il primo a prendere la parola è stato il patron gialloblù, che ha aperto con un pensiero in ricordo della Leggenda Emiliano 'Ciccio' Mascetti, per poi salutare e ringraziare i presenti cedendo la parola alla figlia, che ha raccontato la genesi e gli obiettivi dell'Hellas Verona Foundation, ovvero: sostenere e integrare i più giovani soprattutto attraverso la pratica sportiva, continuare con le attività portate avanti negli anni dall'Hellas Verona, al fianco delle associazioni che già sostengono il territorio e che agiscono in differenti ambiti, diventare un riferimento per la comunità, concentrare l'attenzione in particolar modo al territorio locale, con un occhio vigile su quello che succede attorno a noi. In chiusura, è stata illustrata la prima iniziativa, ovvero finanziare per intero uno dei sei miniappartamenti previsti dal progetto 'Casa ABEO Alloggi', spiegato nei dettagli da Pietro Battistoni. Prima di chiudere, il Presidente Elena Setti ha ringraziato le realtà che in questi anni sono state al fianco dell'Hellas Verona e che proseguiranno il rapporto con la Fondazione: ABEO, Busajo, Life Share, Mensa dei Frati di San Bernardino, Hellas Verona For Special, Save Mors e ADS Ex Calciatori Gialloblù.

Luca Toni e Giampaolo Pazzini, infine, sono stati nominati Ambassador della nuova Hellas Verona Foundation. Gli ex gialloblù erano presenti allo stadio Bentegodi nella serata di presentazione, assieme, tra gli altri, a mister Igor Tudor e al capitano Miguel Veloso.