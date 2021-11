Napoli-Verona, indisponibile Lazovic: risentimento muscolare al retto femorale

Darko Lazovic out contro il Napoli.

L'esterno serbo, infatti, non sarà a disposizione per un risentimento muscolare al retto femorale sinistro. A poche ore dalla partita allo stadio Maradona, il tecnico dell'Hellas Igor Tudor dovrà quindi rinunciare a uno dei suoi titolarissimi. Oltre a lui, come già previsto, non ci saranno nemmeno Ivan Ilic e Gianluca Frabotta.

Di seguito l'elenco completo dei convocati gialloblù per il match esterno con i partenopei in programma oggi, domenica 7 novembre, alle ore 18:

Portieri: Pandur, Berardi, Montipò.

Difensori: Cetin, Casale, Ceccherini, Ruegg, Gunter, Magnani, Dawidowicz, Sutalo.

Centrocampisti: Veloso, Faraoni, Barak, Bessa, Ragusa, Tameze, Hongla.

Attaccanti: Kalinic, Caprari, Lasagna, Cancellieri, Simeone.