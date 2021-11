Napoli, allarme infortuni in vista dell'Hellas: Insigne e Fabian non partono per Varsavia. Ancora a parte Osimhen, Malcuit e Manolas

Seduta mattutina d'allenamento al Konami Training Center per il Napoli di Luciano Spalletti.

Gli azzurri hanno terminato la preparazione del match esterno di Europa League contro il Legia, fissato per domani, giovedì 4 novembre, alle ore 18.45.

Nel pomeriggio la squadra partenopea ha preso il volo in direzione Varsavia. Non sono partiti con il resto del gruppo Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne, che non parteciperanno alla trasferta polacca. Il centrocampista spagnolo ha svolto esercizi personalizzati in campo a causa di un leggero risentimento all'adduttore sinistro. A parte anche il capitano, che ha proseguito con l'attività di recupero prevista dopo l'affaticamento muscolare accusato.

Lavoro personalizzato in palestra per Victor Osimhen e Kevin Malcuit, entrambi tuttora non ristabiliti. Solo piscina, infine, per Kostas Manolas, ancora lontano dal rientro.