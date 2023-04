Napoli - Hellas Verona, le probabili formazioni | Oltre a Lazovic, tra i gialloblù out anche Doig

Probabilmente, e forse anche senza probabilmente, per l'Hellas questo è il momento migliore per affrontare il Napoli.

Le attenzioni della squadra partenopea, infatti, sono principalmente rivolte al ritorno dei quarti di finale di Champions League con il Milan, dopo la sconfitta rimediata all'andata. Per preservare energie preziose in vista della sfida di coppa di martedì, 18 aprile, mister Spalletti sarà costretto a schierare le seconde linee, dando così spazio alle riserve con almeno sei cambi rispetto allo schieramento standard. L'Hellas, d'altra parte, arriva galvanizzato dalla vittoria in extremis col Sassuolo, e ha una bella occasione per cercare il colpo da novanta in casa degli azzurri. Ancora una volta, non sono molte le indicazioni per la formazione: lo staff scaligero, di comune accordo, ha deciso di evitare nuovamente la consueta conferenza stampa della vigilia, rimandando direttamente l'appuntamento a questa sera, ore 18, allo stadio Maradona.

I PRECEDENTI - Sfida numero 60 in Serie A tra Napoli e Verona: 32 vittorie azzurre, 13 gialloblù e 14 pareggi nei 59 precedenti. I partenopei hanno battuto gli scaligeri nelle ultime due gare in ordine di tempo, dopo che avevano raccolto due pareggi e subito una sconfitta nelle precedenti tre. L'Hellas ha vinto soltanto due volte a Napoli in Serie A, l'ultima delle quali il 2 gennaio 1983 (1-2, con la doppietta di Piero Fanna); da allora, in 17 precedenti, ben 13 vittorie dei campani e quattro pareggi, inclusi quelli negli ultimi due incontri (entrambi 1-1).

QUI NAPOLI - Ampio turnover tra gli azzurri: Luciano Spalletti sceglie le rotazioni per preservare alcuni dei titolari per la sfida al Milan in Champions. La buona notizia è il ritorno tra i convocati di Osimhen, mentre mancherà lo squalificato Lobotka. Nel 4-3-3 dei partenopei spazio a Meret tra i pali con difesa composta da Di Lorenzo (ma occhio a Bereszynski), Ostigard, Kim (squalificato in Champions) e Olivera. In mediana Demme in cabina di regia, in ballottaggio con Gaetano, accompagnato da Anguissa (anche lui stoppato per il ritorno col Milan) ed Elmas. Tridente offensivo con Politano e Zerbin esterni e Raspadori punta centrale.

QUI HELLAS VERONA - Marco Zaffaroni non avrà a disposizione Magnani e Veloso, entrambi fermati per un turno. Scelte pressoché obbligate, dunque, in difesa: al centro ci sarà Hien, mentre ai suoi lati dovrebbero agire Dawidowicz e Ceccherini. Ancora ai box Lazovic, al quale si aggiunge anche Doig per un trauma distorsivo al piede sinistro: a sinistra giocherà dunque Depaoli, al rientro dopo aver scontato la squalifica, a destra conferma scontata per Faraoni. Dopo la parentesi da trequartista con il Sassuolo, Duda dovrebbe riarretrare in cabina di comando al fianco di Tameze per fare spazio sulla trequarti a Ngonge. Tutto aperto per le altre due maglie: Lasagna può essere riproposto nel ruolo di sottopunta, ma attenzione a Verdi, con Gaich e Djuric che si contendono lo slot da terminale offensivo, anche se quest'ultimo pare favorito.

ARBITRO - Federico La Penna di Roma

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ositgard, Kim, Olivera; Anguissa, Elmas, Demme; Politano, Raspadori, Zerbin.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Duda, Tameze, Depaoli; Lasagna, Ngonge; Djuric