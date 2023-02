Troppo Napoli per il Chievo Women: all'Olivieri è tris delle partenopee

Archiviata la pausa destinata agli impegni delle Nazionali, il Chievo Women non sorride alla ripresa del campionato di Serie B, venendo superato dal Napoli.

Nel big match in scena all'Olivieri parte forte la squadra ospite, che si riversa subito nella metà campo gialloblù. Primo quarto d'ora di sofferenza per le ragazze scaligere, che subiscono la grande pressione delle partenopee. La squadra di Venturi, però, riesce inizialmente ad assorbire le iniziative avversarie con tenacia e senza perdere la propria compattezza. La formazione di Lipoff, però, approfitta di un'indecisione che si rivela sanguinosa e, su un rapido capovolgimento di fronte, passa in vantaggio: cross di Del Estal per Gomes, che con un colpo di testa in tuffo sigla lo 0 a 1. La prima frazione si chiude dunque con le ospiti avanti di misura.

Nella ripresa il Napoli si dimostra ancora pericoloso sempre sull’asse Gomes-Del Estal. Al 51', poi, la partita si complica ulteriormente per la compagine locale: Salaorni, già ammonita, stende Gomes. L'arbitro estrae il secondo giallo e costringe il Chievo a giocare in dieci. Gara che, seppur ancora in bilico nel risultato, prende una piega quasi decisiva dopo questo episodio: le gialloblù, già in difficoltà fino a quel momento, non riescono più a reagire con l'inferiorità numerica. D'altra parte le partenopee vedono il match in discesa, cercando con ancora più convinzione il raddoppio. Ci vanno vicine al 60' con Del Estal, che colpisce il palo sugli sviluppi di calcio d'angolo, ma comunque è una rete rimandata solo di pochi minuti. Questa volta Del Estal riesce a trovare il bersaglio con un'incornata precisa e angolata su corner. Il punto esclamativo del match arriva ancora da Gomes, che timbra la doppietta personale e porta il risultato sullo 0 a 3. La portoghese sfrutta un'indecisione a limite dell'area e trova lo spazio per calciare, mettendo il pallone nell'angolo lontano. Al 93′ Di Marino sfiora anche il poker, ma a Verona finisce con il tris del Napoli.

L'obiettivo del Chievo Women sarà ora quello di rimanere unito in un momento delicato della stagione dal punto di vista dei risultati, ritrovando le proprie certezze e nuove energie già a partire dalla prossima trasferta sul campo del Tavagnacco.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

H&D CHIEVO WOMEN - NAPOLI FEMMINILE 0-3 (0-1)

Reti: 35′ e 72′ Gomes (N), 65′ Del Estal (N)

Chievo Women: Bettineschi, Mele (85′ Boglioni), Salaorni, Zanoletti, Mascanzoni (85′ Mombelli); Scuratti (52′ Tunoaia), Kiem, Tardini (73′ Caneo); Dallagiacoma, Willis, Alborghetti (73′ Manca). Allenatore: Giacomo Venturi

Napoli Femminile: Tasselli; Dulcic, Di Marino, Veritti, Seghir (62′ De Sanctis); Giacobbo (81′ Franco), Ferrandi, Sara Tui (62′ Tamborini); Pinna; del Estal, Gomes (73′ Landa). Allenatore: Dimitri Lipoff

Ammonite: Tui (N), Salaorni (C), Mascanzoni (C)

Espulse: Salaorni (C)