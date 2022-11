Nalini-Gomez, la Virtus mette la freccia: con la Pergolettese seconda vittoria consecutiva

È un'altra vittoria fondamentale, la seconda di fila, per la Virtus di Fresco, che espugna il campo della Pergolettese.

Al Voltini di Crema decidono le reti nel finale di Nalini e Gomez (su rigore), che consentono ai rossoblù di compiere un passo importante per abbandonare gli ultimi posti della classifica.

Passando alla cronaca, il match resta bloccato fino all'86', quando una punizione pennellata da Hallfredsson pesca la testa del subentrato Nalini, che si inserisce tra Abiuso e Lucenti e tocca la palla quel tanto che basta per metterla in porta. Forte del vantaggio conquistato, la formazione scaligera raddoppia nell'ultimo dei sei minuti di recupero. Arini atterra Lonardi in area: calcio di rigore e ammonizione. Gomez realizza il penalty, fissando così il risultato finale per 0 a 2. Stesso tabellino del turno precedente a Trento, per i ragazzi di mister Fresco, che ottengono così sei punti nelle ultime due gare.

La squadra rossoblù è ora impegnata nel match infrasettimanale contro la Pro Sesto in programma quest'oggi, mercoledì 30 novembre, alle ore 18 al Gavagnin Nocini.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

PERGOLETTESE – VIRTUS VERONA 0-2 (0-0)

Reti: 41'st Nalini (V), 50'st Gomez rig. (V)

PERGOLETTESE (3-5-2): Soncin; Piccinini, Lucenti, Arini; Bariti, Andreoli (40'st Guiu Vilanova), Artioli (40'st Mazzarani), Varas (47'st Volpe), Villa; Cancello (1'st Abiuso), Iori (25'st Vitalucci).

A disp. Rubbi (p), Cattaneo (p), Bevilacqua, Verzeni. All. Alberto Villa

VIRTUS VERONA (3-5-2): Giacomel; Daffara, Cella, Faedo; Amadio (45'st Manfrin) , Tronchin (26'st Turra ), Hallfredsson (45'st Ruggero), Lonardi, Mazzolo; Danti (12'st Nalini), Fabbro (26'st Gomez).

A disp. Sialuys (p), Sibi (p), Sinani, Santi, Priore, Casarotto, Munaretti, Talarico. All. Luigi Fresco

Arbitro: sig. Canci Matteo sez. di Carrara

Ammoniti: Cella, Bariti, Amadio, Lonardi, Faedo, Mazzolo, Lucenti, Nalini, Arini