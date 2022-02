Mozzecane, Preti è il nuovo allenatore

Stefano Preti è ufficialmente il nuovo allenatore del Mozzecane.

Il tecnico bresciano, la scorsa stagione alla guida dell'Atletico Castegnato in Eccellenza lombarda, ha un passato da calciatore professionista. A lui è stato affidato l'arduo compito di risollevare le sorti della squadra rossoblù, a partire già dalla prima sfida in programma domenica (20 febbraio) contro il Pescantina Settimo. Preti è stato scelto come sostituto dell'esonerato Andrea Matteoni, di recente sollevato dall'incarico. In panchina nell'ultimo match perso contro il Mestrino Rubano, come soluzione provvisoria, c'era il traghettatore e vice Andrea Mileto: la sconfitta per 2 a 1 ha comunque permesso alla formazione veronese di ritrovare il gol dopo sette partite a secco.

Il Mozzecane, attualmente, è al terzultimo posto nel girone A di Eccellenza insieme al Cologna, con 10 punti conquistati in 15 partite.