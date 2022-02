Mozzecane, esonerato mister Matteoni

L'ASD Mozzecane, attraverso una breve nota, ha annunciato l'esonero di Andrea Matteoni, tecnico che era alla guida della Prima Squadra da novembre 2019.

Una scelta sofferta, ma necessaria, per tentare di dare una svolta ad una prima parte di stagione opaca nel campionato di Eccellenza. La formazione rossoblù, matricola della categoria, si ritrova infatti penultima in classifica nel girone A, e sin qui ha raccolto solamente 10 punti in 14 gare, frutto di 2 vittorie e 4 pareggi. Il presidente Riccardo Montefameglio ha preferito così optare per un cambio di panchina, giunto dopo il pareggio a reti inviolate nel primo incontro dell'anno giocato contro il Team Santa Lucia Golosine.

Questo il comunicato apparso sulla pagina Facebook ufficiale della società, che dovrebbe presto comunicare il nome del successore:

«Asd Calcio Mozzecane, considerata la situazione di classifica e dopo attente valutazioni, comunica a malincuore l'esonero dell'allenatore Andrea Matteoni. La società ringrazia Andrea per il lavoro svolto durante tutto il periodo del suo incarico, augurandogli buona fortuna per il futuro».