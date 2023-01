Addio a Gianluca Vialli, "autentica leggenda del calcio italiano e mondiale"

«Il Presidente Maurizio Setti, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutto l'Hellas Verona FC esprimono il loro più sincero cordoglio per la scomparsa di Gianluca Vialli, autentica leggenda del calcio italiano e mondiale, e si stringono attorno alla sua famiglia esprimendo le più sentite e sincere condoglianze».

Anche la società scaligera si è accodata al cordoglio per la scomparsa del capo delegazione della Nazionale azzurra, ex calciatore ed ex allenatore, avvenuto il 6 gennaio nella clinica di Londra dove era stato ricoverato in seguito all'aggravamento delle sue condizioni di salute.

«Con incommensurabile tristezza annunciamo la scomparsa di Gianluca Vialli. Circondato dalla sua famiglia è spirato la notte scorsa dopo cinque anni di malattia affrontata con coraggio e dignità. Ringraziamo i tanti che l'hanno sostenuto negli anni con il loro affetto. Il suo ricordo e il suo esempio vivranno per sempre nei nostri cuori», questa la nota della famiglia che ha annunciato la morte dell'ex attaccante.

Vialli combatteva dal 2017 contro un tumore al pancreas, un male aggressivo che purtroppo non gli ha dato scampo.

"Una preghiera per Gianluca Vialli. Un grande campione, dentro e fuori dal campo, un grande uomo e un esempio. Ci mancherai". Queste le parole affidate a Twitter del Presidente della Camera dei Deputati, il veronese Lorenzo Fontana.