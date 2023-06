Montorio, ufficiali altri innesti: dopo Nizzetto, arriva anche Cailotto

Avanza senza intoppi la campagna estiva di calciomercato del Montorio, che sta continuando il proprio lavoro di rinforzo della rosa in vista della nuova stagione di Eccellenza.

Dopo i già annunciati Alberto Fiumicetti e Mattia Ambrosi, la società bianconeroverde ha comunicato l'approdo del difensore classe 1994 Marco Nizzetto. Una carriera, la sua, iniziata con i primi calci a Raldon, nel paese che gli ha dato i natali. All'età di 9 anni il passaggio all'Hellas Verona, dove ha percorso la trafila delle giovanili fino alla Primavera. Una breve parentesi al Castelnuovo Sandrà, il ritorno all'U19 gialloblù e poi le esperienze tra D, Eccellenza e Promozione. Il ruolo è il terzino sinistro ma la posizione in campo prediletta è quella di "quinto" nel 3-5-2. Reduce da quattro anni alla Belfiorese e da un brutto infortunio al ginocchio, Nizzetto scalpita per arrivare come nuovo ai primi appuntamenti stagionali: «Sto cercando di riprendermi al meglio per poter ricominciare la stagione nel pieno della forma e mettermi da subito a disposizione per dare una mano a raggiungere gli obiettivi - ha commentato -. Voglio anche ringraziare la società Montorio dell'opportunità e la fiducia che mi sta dando».

Oltre a lui, è stato raggiunto un accordo anche per l'ingaggio di Tommaso Cailotto. Esperta mezzala e consulente finanziario, il classe 1989 vanta una formazione calcistica a tinte gialloblù. Tutta la trafila delle giovanili dell'Hellas e poi il passaggio al Domegliara. Quattro stagioni in Serie D sono stati il preludio a una decennale carriera in Eccellenza: 14 anni tra Verona e Milano, dove ha conseguito la laurea e mosso i primi passi nel mondo del lavoro. Lo stesso Cailotto ricorda questa come esperienza temprante: «È stato molto bello e probante doversi riaffermare da zero in un nuovo campionato e farlo mantenendo sempre prima lo studio e poi l'impegno lavorativo - ha detto, guidato da consapevolezza e maturità in vista della prossima annata -. Sono contento di venire a Montorio per mettere a disposizione di questo bel progetto le mie capacità e l’esperienza in categoria».

Il Club ha inoltre reso noto che dal 1° luglio Cristian Polleghini ricoprirà ufficialmente il ruolo di responsabile tecnico del Settore Giovanile, incarico rilevato in maniera ufficiosa già durante la seconda metà della scorsa stagione. Stefano Vaccaretto, storico preparatore dei portieri degli ultimi sette anni, ha invece deciso di ritirarsi.