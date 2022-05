Montorio, ufficiale il rinnovo di mister Paese. In programma l'amichevole di lusso con la Virtus

Il Montorio ha concluso bene il suo primo storico campionato in Eccellenza, chiudendo all'ottavo posto e centrando in tranquillità la salvezza diretta.

La società del presidente Lorenzo Peroni sta già pensando al futuro, e come primo passo si è assicurata la riconferma dell'allenatore. È stato infatti ufficializzato il rinnovo di mister Stefano Paese, che ha accettato di prolungare la sua permanenza anche per la prossima stagione. Il tecnico verrà coadiuvato dal primo collaboratore Alessandro Colombari, ex centrale difensivo di ChievoVerona e Caldiero tra le altre, che ha anche lui aderito alla proposta di allungare di un altro anno (il quarto) il sodalizio con il Club. Assieme a lui ci sarà anche l'ormai ex capitano Alessandro Caputi, novità dello staff, che dopo il fresco addio al calcio giocato darà un apporto diverso alla panchina attraverso il suo nuovo ruolo.

La stagione corrente dei bianconeroverdi, tuttavia, non è da considerarsi ancora finita. Tramite i propri canali ufficiali, il Montorio ha comunicato che domani, giovedì 5 maggio, alle ore 19.30 allo stadio "Comunale" di via dei Cedri la Prima Squadra avrà il piacere di terminare l'annata con l'amichevole di lusso contro la Virtus Verona di Luigi Fresco, reduce dalla conquista della salvezza nel suo quarto campionato consecutivo in Serie C.