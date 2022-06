Montorio, arriva l'esperto difensore N'Ze: «Felice di essere qui, non vedo l'ora di iniziare»

Acquisto di spessore per il Montorio, che ha annunciato di essersi assicurata le prestazioni sportive dell'esperto giocatore Marcus N'Ze.

Il navigato centrale difensivo classe '85, dopo una carriera giocata a cavallo tra Serie D e Lega Pro, negli ultimi due anni ha militato nel Caldiero. I dirigenti bianconeroverdi, alla presentazione del nuovo arrivato, hanno dimostrato molto entusiasmo e soddisfazione per il prestigioso innesto per una squadra che si sta rafforzando in vista della prossima stagione, dopo l'ottavo posto e la relativa salvezza acquisiti al termine del primo storico campionato di Eccellenza.

Ecco le prime parole di N'Ze, già pronto a mettersi a disposizione del riconfermato mister Stefano Paese, che verrà coadiuvato da Alessandro Colombari e dall'ex capitano Alessandro Caputi:

«Sono molto felice di essere qui a Montorio, ringrazio tutti i dirigenti ed anche il Presidente che in queste settimane tra chiamate e messaggi hanno fatto di tutto per convincermi. Non vedo l'ora di riiniziare! Qui ci sono tanti bravi giocatori e soprattutto brave persone, alcuni dei quali conosco molto bene e di conseguenza sono felice di ritrovare. 100% Montorio!»