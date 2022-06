Il Montorio non si ferma: è fatta per l'attaccante Tomè

Il Montorio mette a segno il terzo colpo importante, dopo gli arrivi di Marcus N'Ze ed Edoardo Cecco: anche Francesco Tomè è ufficialmente un giocatore bianconeroverde.

La società del presidente Lorenzo Peroni ha infatti annunciato, tramite i profili social, di aver concluso gli accordi in settimana per l'ingaggio della punta, inserita in rosa per fare coppia con Michele Vesentini e aumentare così la potenzialità del reparto offensivo. L'attaccante classe 1991 approda alla corte di mister Stefano Paese fresco di vittoria del campionato di Eccellenza con il Villafranca, formazione con la quale ha realizzato 13 reti nella stagione appena conclusa. La sua carriera è partita dal Settore Giovanile dell'Hellas Verona, per poi vestire le maglie di Domegliara, Montecchio Maggiore, Garda e San Martino Speme.



Queste le prime parole del nuovo acquisto: «Ringrazio la società per il corteggiamento avvolgente e l'entusiasmo dimostrato. Ho scelto Montorio perché ho percepito fin da subito professionalità ed organizzazione sotto tutti gli aspetti, una società che non ti fa mancare nulla. Ritrovo inoltre ex compagni come Vesentini, Tanaglia, N'Ze, Cecco: tutti giocatori di primissima fascia con i quali ritengo si possa creare un gruppo e portare in sempre più in alto lo spirito di questa squadra».