Montorio, ufficiale l'esonero di mister Paese

Stefano Paese non è più l'allenatore del Montorio.

Fatale, per il tecnico, l'ultima sconfitta incassata sul campo dell'Albignasego, dove la sua squadra ha anche allungato a cinque la serie di partite di astinenza dal gol, in un girone A di Eccellenza all'interno del quale ha raccolto 13 punti in 12 giornate disputate.

Ad annunciare il cambio in panchina è stata la società stessa del presidente Lorenzo Peroni, attraverso un breve comunicato di ringraziamento per i tre anni abbondanti di collaborazione:

« Dopo 3 anni e qualche mese di proficua collaborazione è finito oggi il lavoro di Stefano Paese al Montorio FC.

Un vero peccato cambiare il nostro Allenatore.

Avremmo preferito un altro epilogo.

Grazie di tutto Stefano».

Al momento non è ancora stato noto chi sarà il nuovo mister. Nella serata di domani, mercoledì 16 novembre, la squadra bianconeroverde tornerà già in campo per affrontare l'Academy Plateola nel turno infrasettimanale previsto da calendario.