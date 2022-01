Montorio, che orgoglio: Cordioli convocato dalla Nazionale delle Filippine Under 23

Che felicità per Mario Cordioli, e che felicità per il Montorio.

La società del presidente Lorenzo Peroni, attraverso un post apparso sui social, ha voluto esprimere tutta la propria contentezza per una grande notizia.

Il giovane centrocampista, infatti, ha ricevuto la convocazione della Nazionale Under 23 del Paese dove è nato, le Filippine.

Classe 2002, Cordioli (il cui nome completo è Mario Meddi Cordioli Valencia) ha iniziato i primi passi nella scuola calcio a Montorio. In seguito è stato notato dal ChievoVerona, che ha deciso di puntare su di lui e dove ha trascorso alcuni anni nel settore giovanile. Dopo una breve parentesi nel Villafranca, attualmente è un atleta della squadra bianconeroverde che milita in Eccellenza, con la quale ad oggi ha collezionato 8 presenze in campionato ed 1 nella Coppa Italia di categoria.