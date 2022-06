Montorio, messo a segno il secondo colpo: ufficiale il centrocampista Cecco

Dopo l'annuncio di Marcus N'Ze, il Montorio ha dato il benvenuto anche ad Edoardo Cecco, secondo acquisto di spessore.

Tramite i profili social, la società bianconeroverde ha espresso grande entusiasmo per l'ingaggio del quotato play di centrocampo. Il 27enne di Bardolino, infatti, è considerato un profilo di prima fascia, anche perché è reduce dalla vittoria del campionato di Eccellenza con il Villafranca. Un giocatore di un certo calibro, considerando il suo passato nelle giovanili del ChievoVerona, ma anche Virtus, Montecchio, Sona e Ambrosiana, oltre al già citato Villafranca, sempre a cavallo tra le categorie Eccellenza e Serie D.

Al suo arrivo in sede, nella serata di lunedì 13 giugno, erano presenti ad accoglierlo i massimi dirigenti ed anche parte dello staff tecnico, tra cui il riconfermato mister Stefano Paese. Ecco quali sono state le prime dichiarazioni del nuovo arrivato, che indosserà la maglia numero 77 come richiesto:

«Volevo ringraziare pubblicamente il presidente, il direttore e tutta la dirigenza del Montorio per l'interesse dimostratomi e la voglia di avermi con loro. Sono rimasto subito impressionato dalla serietà, professionalità ed organizzazione delle persone in primis e dell'ambiente poi. Conosco gran parte dei miei futuri compagni di squadra e sono sicuro che sarà semplice ambientarsi. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura. Forza Montorio!»