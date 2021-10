Milan-Verona, Ibra alza bandiera bianca: salterà la sfida con l'Hellas

L'attaccante svedese non ha ancora recuperato dall'infortunio e non sarà a disposizione di Pioli per la gara contro i gialloblù, match in cui saranno out anche Messias e Maldini. In avanti resta vivo il ballottaggio per il posto di centravanti tra Rebic e il ristabilito Giroud

Zlatan Ibrahimovic alza di nuovo bandiera bianca.

A differenza di quanto emerso negli ultimi giorni, secondo La Gazzetta dello Sport il Milan sarà costretto a rinunciare al proprio centravanti anche nell'imminente sfida di campionato con l'Hellas Verona.

L'attaccante svedese non potrà tornare a correre a Milanello prima di giovedì, motivo per cui salterà sicuramente la prossima partita del Meazza. L'obiettivo dello staff medico è di non forzare i tempi, considerati i recenti e reiterati acciacchi, così da evitare una possibile ricaduta. Ibrahimovic potrebbe quindi tornare in campo martedì prossimo contro il Porto in Champions League, occasione che potrebbe garantigli uno spezzone di gara. La speranza in casa rossonera è di rivederlo dal 1' minuto nella trasferta di Bologna, in programma sabato 23 ottobre.

Assieme a lui, altre brutte notizie per Pioli sono già arrivate da Junior Messias, fuori per almeno un mese a causa di una lesione al retto femorale sinistro. Meno preoccupante l'infiammazione al tendine rotuleo che ha bloccato Daniel Maldini, costretto a lasciare il ritiro azzurro Under 20 dopo il gol segnato all'Inghilterra.

Con l'assenza di Ibrahimovic, il dubbio principale in attacco riguarda Olivier Giroud. Il francese sta recuperando, ma non è ancora al cento per cento. Il rebus resta, come alternativa è pronto Rebic alla riconferma da riferimento offensivo del 4-2-3-1, con Leao ancora a sinistra sulla trequarti. Gli altri due posti sono già assegnati: Diaz alle spalle della punta centrale e Saelemaekers a destra.