Milan - Hellas Verona, le probabili formazioni | 90 minuti per la salvezza: dubbi Lazovic e Verdi tra i gialloblù

Eventuale spareggio a parte, per l'Hellas è in arrivo l'ultima chiamata per il treno salvezza.

Il destino dei gialloblù è legato a quello dello Spezia sul campo della Roma, specie in caso di pareggio o sconfitta, in un duello a distanza di 90 minuti che andrà a sancire il verdetto finale. I liguri hanno già messo a segno qualche grande colpo (Milan e Inter su tutte), e ne tenteranno un altro all'Olimpico contro la formazione giallorossa, incerottata e reduce dalla bruciante sconfitta in finale di Europa League. Un assist indiretto per il Verona, visto che la Roma dovrà necessariamente vincere per evitare di farsi superare dalla Juventus nella rincorsa alle coppe.

A proposito di grandi vittorie, agli scaligeri in stagione è mancato proprio questo: un successo contro una big, mai avvenuto in questo campionato. C'è ancora un'ultima possibilità per rimediare, ma per farlo occorrerebbe vincere in casa del Milan, impresa mai riuscita all'Hellas in tutta la sua storia. In base ai risultati dei due campi, in caso di arrivo a pari punti con lo Spezia, l'ultimo posto per la permanenza in Serie A verrebbe assegnato da uno scontro diretto in campo neutro, ma a pochi metri dal traguardo può ancora succedere qualsiasi cosa. Appuntamento alle ore 21 di domani, domenica 4 giugno, allo stadio Meazza.

I PRECEDENTI - Il Milan ha vinto tutte le ultime quattro partite di campionato contro il Verona e in Serie A non è mai arrivato a cinque successi consecutivi contro i gialloblù. L'Hellas ha pareggiato 13 partite in trasferta contro i rossoneri nel massimo campionato, e solo contro il Torino conta più pareggi esterni (15). Quella lombarda, inoltre, è una delle tre squadre, con Inter e Juventus, contro cui gli scaligeri contano zero successi esterni in Serie A.

QUI MILAN - Dopo aver conquistato domenica la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League, il Milan chiuderà la sua stagione in casa. Pioli pare intenzionato a schierare nuovamente tutti i titolari: Calabria, Thiaw, Tomori e Hernandez davanti a Maignan, Tonali e Krunic in mediana, Giroud di punta supportato sulla trequarti da Leao a sinistra, Diaz al centro e Messias a destra. Molto difficile il recupero di Ibrahimovic, che saluterà così i rossoneri senza scendere in campo. Così il tecnico parmigiano sull'avversario: «Non saremo noi a decidere se il Verona retrocede, ha fatto tutto un campionato... Non è che possono aspettare l'ultima giornata, hanno avuto 37 partite per decidere il loro destino, domani vedremo se saremo più bravi di loro o meno. Perché batterlo? Giochiamo in casa davanti a 70mila tifosi, abbiamo il dovere di dare il massimo e perché saremmo la squadra che dopo il Napoli ha fatto più punti in casa».

QUI HELLAS VERONA - Zaffaroni prepara un cambio in difesa: al posto di Cabal dovrebbe esserci Ceccherini. L'ex viola è il favorito per chiudere il terzetto davanti a Montipò insieme a Magnani e Hien. Faraoni e Depaoli si candidano per le due corsie esterne, mentre in mezzo al campo Tameze, Abildgaard e Sulemana si contendono due maglie, con i primi due in leggero vantaggio. Lazovic può recuperare, ma al massimo per la panchina: Verdi, invece, ha qualche chance in più di affiancare Ngonge sulla trequarti. Dopo il gol contro l'Empoli, Gaich insidia Djuric per il ruolo di riferimento offensivo.

ARBITRO - Paolo Valeri di Roma

Le probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Diaz, Leao; Giroud

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Magnani; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Depaoli; Ngonge, Verdi; Djuric