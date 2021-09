Mercato Hellas, il riepilogo di acquisti e cessioni. E spunta un'ipotesi clamorosa

Diverse le operazioni in entrata e in uscita per il club gialloblù. Chiudono la lista la partenza di Zaccagni, compensata dall'approdo di Caprari. Ma potrebbe non essere finita qui

Il calciomercato dell'Hellas si è concluso nell'ultima giornata disponibile con una doppia operazione importante: da una parte l'ingaggio di Gianluca Caprari dalla Sampdoria, dall'altra il trasferimento di Mattia Zaccagni alla Lazio, che ha garantito una buona plusvalenza e il fatto di non perderlo a zero la prossima estate (era in scadenza nel 2022).

Stesso discorso vale per Marco Silvestri e Destiny Udogie, entrambi in scadenza di contratto, passati all'Udinese. Per rimpiazzare il portiere romagnolo, titolare nelle ultime stagioni, è stato preso dal Benevento Lorenzo Montipò. Gradito dalla piazza il ritorno di Ivan Ilic, giovane centrocampista su cui la società ha investito molto per riportarlo in riva all'Adige dal Manchester City. La rivoluzione c'è stata soprattutto in attacco, con tanti prestiti terminati e i trasferimenti in uscita di Mariusz Stepinski e Samuel Di Carmine. Come valida alternativa a Nikola Kalinic e Kevin Lasagna, il ds Tony D'Amico ha deciso di puntare su Giovanni Simeone, centravanti in uscita dal Cagliari.

Un'ultima ipotesi che ha preso forza nelle ultime ore è data dal possibile contatto tra il club di via Olanda e Franck Ribery, attaccante svincolato dopo l'esperienza con la Fiorentina. Spinto anche dall'amico Luca Toni, ex bomber gialloblù, il francese avrebbe dato la sua disponibilità. Per il Verona il calciomercato potrebbe non essere ancora finito.

Di seguito il riepilogo di acquisti e cessioni dell'Hellas Verona nella sessione estiva di calciomercato 2021:

ACQUISTI

Portieri: Lorenzo Montipò (Benevento, definitivo).

Difensori: Alan Empereur (Palmeiras, fine prestito), Nicolò Casale (Empoli, fine prestito), Gianluca Frabotta (Juventus, prestito con diritto di riscatto), Bosko Sutalo (Atalanta, prestito).

Centrocampisti: Martin Hongla (Anversa, prestito con diritto di riscatto), Ivan Ilic (Manchester City, definitivo).

Attaccanti: Antonino Ragusa (Brescia, fine prestito), Mariusz Stepinski (Lecce, fine prestito), Federico Caia (Livorno, fine prestito), Giovanni Simeone (Cagliari, prestito con diritto di riscatto), Gianluca Caprari (Sampdoria, prestito con obbligo di riscatto condizionato).

CESSIONI

Portieri: Marco Silvestri (Udinese, definitivo), Nicola Borghetto (Monterosi, prestito).

Difensori: Federico Dimarco (Inter, fine prestito), Salvatore Bocchetti (ritirato), Rayyan Baniya (Fatih Karagümrük, definitivo), Matteo Lovato (Atalanta, definitivo), Destiny Udogie (Udinese, prestito con obbligo di riscatto), Bruno Amione (Reggina, prestito), Alan Empereur (rescissione).

Centrocampisti: Marco Benassi (Fiorentina, fine prestito), Stefano Sturaro (Genoa, fine prestito), Ronaldo Viera (Sampdoria, fine prestito), Andrea Danzi (Cittadella, definitivo), Karim Laribi (Reggina, definitivo), Mattia Zaccagni (Lazio, prestito con obbligo di riscatto condizionato).

Attaccanti: Andrea Favilli (Genoa, fine prestito), Ebrima Colley (Atalanta, fine prestito), Eddie Salcedo (Inter, fine prestito), Lubomir Tupta (Slovan Liberec, prestito con diritto di riscatto), Samuel Di Carmine (Cremonese, definitivo), Mariusz Stepinski (Aris Limassol, prestito con diritto di riscatto).