Due volte Mascanzoni contro il Tavagnacco: il Chievo Women si riscatta e torna a vincere

Torna a vincere l'H&D Chievo Women, che mette alle spalle gli ultimi due risultati riscattandosi con una bella prestazione di squadra.

Le gialloblù tornano infatti ai tre punti sul campo del Tavagnacco, club storico del movimento femminile con sede in Friuli, provando ora a riprendere la loro corsa dopo le due sconfitte negli scontri diretti con Cittadella e Napoli, che hanno rallentato la marcia fin qui brillante della formazione di Venturi.

Passando alla cronaca, è un avvio di match convinto delle ragazze gialloblù, che tengono testa anche dal punto di vista del carattere a delle avversarie agguerrite. Non ci mettono molto, infatti, a trovare il vantaggio: apertura improvvisa di Kiem che pesca l'inserimento di Mascanzoni che, dopo aver addomesticato bene, conclude con un sinistro chirurgico, rasoterra, che porta avanti il Chievo Women al minuto 15. Galvanizzato dalla rete del vantaggio, il team scaligero non intende fermarsi e spinge con ancora più veemenza per trovare il raddoppio. Il secondo gol clivense nasce questa volta dalla fascia destra: doppio passo di Dallagiacoma, con cui rientra e calcia di potenza. Marchetti respinge sui piedi di Mascanzoni, lesta a trovare il tap-in decisivo e la doppietta personale. Prima frazione che si conclude dunque con il doppio vantaggio ospite.

Nella ripresa le locali mettono in campo tutta la propria determinazione, attaccando, però, più con i nervi e con l'orgoglio che con idee di gioco concrete. Al 77′ Willis decide che potrebbe essere il momento buono per centrare il tris: la centravanti maltese si mette in proprio e lascia partire una botta dalla distanza, con la palla che che finisce a fin di palo e marcatura solo sfiorata. L'ultimo sussulto delle friulane arriva da De Matteis, che riesce ad andare sul fondo ed entrare in area da posizione defilatissima. Tiro-cross e palla che scheggia la parte esterna del palo.

Finisce dunque 0 a 2 a Tavagnacco. Un ottimo modo, insomma, per permettere al Chievo di prepararsi al meglio all'attesa stracittadina di domenica, 12 marzo, allo stadio Olivieri contro l'Hellas Verona.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

UPC TAVAGNACCO FEMMINILE - H&D CHIEVO WOMEN 0-2

Reti: 15′ e 41′ Mascanzoni (C)

UPC TAVAGNACCO: Marchetti, Maroni, Illina, Gregoriou (80′ Donda), Magni; Taleb, Licco (68′ Albertini), Demaio (68′ Guizzo); Diaz Ferrer, De Matteis, Morleo (80′ Rosolen). Allenatore: Alessandro Campi

H&D CHIEVO: Bettineschi, Boglioni (70′ Mele), Zanoletti (82′ Tardini), Corrado, Tunoaia; Kiem, Caneo (74′ Bianchi); Dallagiacoma (70′ Manca), Scuratti, Mascanzoni; Willis (82′ Alborghetti). Allenatore: Giacomo Venturi

Ammonite: Taleb (T), Dallagiacoma (C)