Mantova-Legnago Salus: al Martelli finisce 1-1

Il Legnago Salus chiude la stagione regolare con un pareggio per 1-1 sul campo del Mantova già promosso tra i cadetti. Ora la squadra di Donati si appresta ad affrontare, per la prima volta nella sua storia, i playoff per l’accesso alla Serie B.

Al Martelli decidono le reti di Rocco al 45' del primo tempo e di Muroni al 7' della ripresa.

Per il Legnago una stagione straordinaria chiusa al sesto posto del girone A con 56 punti, ben 18 in più rispetto al miglior risultato precedente, quello della stagione 2020-’21, che si concluse con la salvezza ai playout. Un girone di ritorno pazzesco quello della squadra di Donati con 16 risultati utili consecutivi e imbattibilità casalinga. Il tutto condito da una sola sconfitta, un paio di settimane fa a Novara. Nei playoff il Legnago sarà opposto al Lumezzane e, possibili rinvii a parte, il match si disputerà sabato 4 maggio al “Mario Sandrini”, in una sfida a gara secca.

IL TABELLINO



Mantova (4-3-3): Sonzogni; Trimboli, Brignani, Redolfi, Celesia (24′ st Bani); Bragantini (24′ st Galuppini), Burrai, Muroni (24′ st Debenedetti), Wieser (24′ st Fedel); Mensah (38′ st Monachello), Fiori. All. Davide Possanzini

Legnago Salus (3-4-3): Tosi; Pelagatti, Martic, Zanandrea (33′ st Sbampato); M. Travaglini, Franzolini, Viero (17′ st Van Ransbeeck), Boci; Sambou (18′ st Buric), Mbakogu (17′ st Svidercoschi), Rocco (45′ st Balbo). All. Massimo Donati

Arbitro: sig. Andeng Tona Mbei (sez. di Cuneo)

Reti: 45′ pt Rocco (LS); 7′ st Muroni (M)

Ammoniti: Brignani (M), Celesia (M), Tosi (LS), Fedel (M), Balbo (LS)