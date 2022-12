Lugagnano, si dimette mister Perinon: squadra affidata al vice Fazzini

Filippo Perinon lascia il timone del Lugagnano.

Dopo l'ultima sconfitta in casa contro il Mozzecane, che ha condannato la formazione gialloblù al penultimo posto in classifica con 9 punti, si separano così le strade tra la società del presidente Giovanni Forlin e l'ex collaboratore tecnico di Ambrosiana e Vigasio, che ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni. I soli due punti raccolti nelle ultime sei partite del campionato di Promozione (due pareggi e quattro sconfitte) hanno portato alla drastica decisione dell'allenatore che, con questo suo gesto, vuole cercare di dare una scossa alla squadra, come confermato dallo stesso direttore sportivo Roberto Spada.

Nel frattempo è stato scelto il sostituto: sarà Pier Nicola Fazzini, prima vice dello stesso Perinon, il quale sarà coadiuvato da Giovanni Pietropoli, nuova spalla di Fazzini e già presente all'interno dello staff. Nel prossimo turno il Lugagnano sarà ospite del Pedemonte in quello che si presenterà come un vero e proprio scontro diretto salvezza da non fallire.