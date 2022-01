LND, via libera dal Consiglio Federale FIGC: riaperto il calciomercato dei dilettanti

Riapre il calciomercato per i dilettanti.

Una buona notizia per le società che non sono riuscite a rafforzarsi nella sessione invernale, a cui verrà garantito ancora tempo per intervenire sulle rispettive rose.

Il Consiglio Federale FIGC, riunitosi a Roma ieri, mercoledì 26 gennaio, ha accolto la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti. In particolare, attraverso i comunicati 51/CS e 52/CS, è stata stabilita la riapertura dei termini di tesseramento in ambito dilettantistico a partire dal 26 gennaio fino al 10 febbraio 2022. A tale riguardo, le liste di svincolo di calciatori dilettanti, limitatamente a coloro che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell'art.94 ter delle Noif e previa sottoscrizione del modulo di svincolo da parte del tesserato, e per i giovani di Settore Giovanile, potranno essere depositate dal 26 gennaio al 2 febbraio 2022.