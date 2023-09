Il Legnago torna alla vittoria: con il Renate basta il sigillo di Van Ransbeeck

Torna alla vittoria il Legnago Salus, che tra le mura amiche del "Mario Sandrini" supera 1 a 0 il Renate.

Per quasi mezz'ora non succede praticamente nulla, fino al 27′ quando, sugli sviluppi di un corner, la palla giunge fuori area a Van Ransbeeck, la cui conclusione non è però abbastanza potente. Al 39' la rete del vantaggio: Casarotti, nonostante il fallo subito, riesce a lanciare verso la porta Van Ransbeeck, che con freddezza di sinistro trafigge il portiere avversario in uscita. Al ritorno in campo per la ripresa, i biancazzurri sfiorano il raddoppio dopo cinque minuti, quando Martic in proiezione offensiva prova a togliere le ragnatele dall'angolino della porta avversaria, ma il portiere con un colpo di reni riesce a non farsi superare. Il Renate crea poco, il Legnago amministra, attendendo l'occasione per il colpo del ko. Ci va vicino al 43′ Franzolini che, dopo un'azione corale, si ritrova con il pallone in area, si gira e tira, ma la sua conclusione è deviata sopra la traversa. A pochi secondi dal 90', paratona di Fortin che impedisce così a Gasperi il gol dell'ex. Nel recupero, capitan Rocco va a centimetri dal raddoppio, che non arriva, ma comunque i tre punti vanno alla squadra di Donati.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

LEGNAGO SALUS - RENATE 1-0 (1-0)

Reti: 39′ pt Van Ransbeeck

Legnago Salus (3-4-1-2): Fortin; Noce, Martic, Zanandrea (27′ st Pelagatti); Muteba, Casarotti, Viero (9′ st Franzolini), Ruggeri; Van Ransbeeck (35′ st Diaby); Giani (35′ st Rocco), Svidercoschi (27′ st Buric).

A disp.: Businarolo, Tosi, Mazzali, Motoc, M. Travaglini, Sambou, Sternieri, Tabué. All. Massimo Donati

Renate (3-5-1-1): Fallani; Auriletto, Mondonico (24′ st Bosisio), Possenti; Rolando, Baldassin (37′ pt Gasperi), Esposito, Tremolada, Bracaglia (32′ pt Munaretti); Sorrentino (24′ st Procaccio); Maletic (1′ st Bianchimano).

A disp.: Ombra, Alcibiade, Iacovo, Nicolini, Amadio, Sartore, Garetto. All. Massimo Pavanel

Arbitro: sig. Iacobellis (sez. di Pisa)

Ammoniti: Maletic (R), Donati (all. LS), Giani (LS)

Espulsi: Donati (all. LS)