Legnago, niente miracolo: ultimo posto e retrocessione in Serie D

Il Legnago saluta la Serie C.

Niente miracoli per i biancazzurri, che perdono ad Alessandria contro la Juventus Under 23, rimanendo all'ultimo posto in classifica e retrocedendo così direttamente in Serie D. È comunque un risultato ininfluente quello ottenuto contro i bianconeri, dato che le notizie giunte dagli altri campi avrebbero comportato lo stesso verdetto anche in caso di esito differente.

Dopo un primo tempo inchiodato sullo 0 a 0, al 12' della ripresa si rompono gli equilibri con il vantaggio della squadra di Colella ad opera di Contini. Pochi minuti, però, e il Legnago resta in dieci per il doppio giallo ravvicinato di Lollo, e la Juve è brava ad approfittarne subito, trovando il pari con Compagnon al 18'. Gli ospiti tornano in vantaggio al minuto 26, ancora con Contini, freddo nel finalizzare dagli undici metri. Condizionati dall'inferiorità numerica e dalle brutte novità giunte dagli altri campi, alla fine i biancazzurri mollano la presa e, in quattro minuti, subiscono prima il pareggio provvisorio da Cudrig e poi, al 90', la rete del 3 a 2 definitivo da parte di Da Graca.

Il Legnago saluta così il calcio professionistico dopo due anni intensi e difficili, mescolati tra momenti di gioia e di sofferenza.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

JUVENTUS U23 - LEGNAGO SALUS 3-2 (0-0)

Reti: 12′ st Contini (LS), 18′ st Compagnon (J), 26′ st Contini (LS), 41′ st Cudrig (J), 45′ st Da Graca (J)

Juventus U23 (3-4-2-1): Israel; Boloca (39′ st De Winter), Riccio, Verduci (19′ st Cudrig); Sersanti (39′ st Lipari), Palumbo (19′ st Barbieri), Leone, Anzolin; Compagnon, Iocolano (19′ st Soulè); Da Graca. A disp.: Raina, Siano, Sekulov, Sekularac, Maressa, Cotter. All. Lamberto Zauli

Legnago Salus (4-3-1-2): Corvi; Bruno (25′ st Pitzalis), Gasparetto, Bondioli, Ricciardi; Lollo, Yabre, Giacobbe; Sgarbi (25′ st Paulinho; 31′ st Zanetti); Contini, Buric (19′ st Lazarevic). A disp.: Enzo, Rossini, Rossi, Pellizzari, Stefanelli, Meneghetti, Maggioni. All. Giovanni Colella

Arbitro: sig. Saia (sez. di Palermo)

Ammoniti: Lollo (LS), Yabre (LS), Bondioli (LS)

Espulsi: 15′ st Lollo (LS) per somma di ammonizioni