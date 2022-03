Il Legnago torna da Trieste a mani vuote. Serena sulla salvezza: «Montagna sempre più dura da scalare»

Ancora a secco il Legnago, che dallo stadio "Rocco" di Trieste torna a mani vuote dopo aver incassato la terza sconfitta consecutiva.

Nonostante gli infortuni e il periodo non brillante, la Triestina ha comunque avuto la meglio sulla squadra di Serena, che rimane così ultima in classifica e sempre più lontana dall'impresa salvezza.

Gli alabardati sbloccano la gara già al 7' minuto: Sarno innesca Gomez con un passaggio "no look", preciso a sua volta nel servire al centro Trotta, che da due passi non sbaglia per il vantaggio dei padroni di casa. I biancazzurri ci provano con il subentrato Pellizzari e Maggioni, ma nulla di fatto. Nella ripresa, al 20' Corvi è autore di un grande salvataggio su una conclusione ravvicinata, prima di alzare sopra la traversa un colpo di testa di Lopez. Sugli sviluppi del corner, è ancora il capitano della Triestina a incornare, con la traversa a negargli la gioia del gol. Al 35' ci pensa Galazzi a trovare il varco giusto per infilarsi in area e trafiggere Corvi, chiudendo di fatto il match.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

TRIESTINA - LEGNAGO SALUS 2-0 (1-0)

Reti: 7′ pt Trotta (T); 35′ st Galazzi (T)

Triestina (3-4-1-2): Offredi; Rapisarda, Volta, Lopez; St.Clair, Calvano (40′ st Ligi), Crimi, Galazzi; Sarno (24′ st Procaccio); G. Gomez (8′ st Litteri), Trotta. A disp.: Martinez, Linussi, Bova, Baldi, Iacovoni. All. Christian Bucchi

Legnago Salus (3-4-1-2): Corvi; Bondioli (13′ pt Pellizzari), Gasparetto, Stefanelli; Maggioni (1′ st Zanetti), Antonelli (17′ st Paulinho), Lollo, Ricciardi; Giacobbe (1′ st Buric); Contini, Sgarbi (25′ st Pitzalis). A disp.: Enzo, Rossini, Alberti, Bruno, Salvi. All. Michele Serena

Arbitro: sig. Arena (sez. Torre del Greco)

Ammoniti: Volta (T), St. Clair (T), Ricciardi (LS), Galazzi (T)