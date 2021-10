Legnago attento e cinico, col Trento conquistati tre punti d'ossigeno

Il Legnago torna ai tre punti, godendosi una vittoria di cuore e polmoni sudata fino all'ultimo.

La sfida interna col Trento si incanala attraverso un primo tempo contratto, con gli ospiti che costruiscono una gabbia intorno a Buric, cercando di arginare quello che nelle ultime giornate è stato il principale terminale offensivo biancazzurro. Per avere una svolta decisiva bisogna attendere il 44′: bel pallone recuperato da Antonelli nella trequarti avversaria, dialogo con Ricciardi che poi, da fuori area, calcia verso la porta. Il suo tiro, forse anche grazie a una deviazione, si insacca alle spalle del portiere. Squadra di mister Colella dunque in vantaggio, e punteggio di 1 a 0 al riposo. Nella ripresa i padroni di casa hanno anche l'opportunità di chiuderla in alcune occasioni con Buric, Contini e Juanito Gomez, mancando tuttavia l'appuntamento col raddoppio. Nel frattempo il Trento prova a premere, senza però trovare la via del pari: merito dell'attenta retroguardia veronese e di Gasparini che, quando chiamato in causa, risponde sempre presente.

Di seguito il tabellino completo e gli highlights dell'incontro:

LEGNAGO SALUS - AC TRENTO 1-0 (1-0)

Reti: 44′ pt Ricciardi (LS)

Legnago Salus (3-4-2-1): Gasparini; Bondioli, Milani, Ambrosini; Antonelli, Salvi (23′ pt Pitzalis), Yabre, Ricciardi (17′ st Zanetti); Ciccone (27′ st Giacobbe), Contini (27′ st Lazarevic); Buric (17′ st Juanito). A disp.: Corvi, Enzo, Rossi, Laurenti, Sgarbi, Calamai, Olivieri. All. Giovanni Colella

Trento (4-3-1-2): Chiesa; Dionisi, Trainotti, Seno (1′ st Galazzini), Simonti; Ruffo Luci, Nunes, Izzillo (13′ st Ferrara); Belcastro (23′ st Pasquato); Pattarello (35′ st Vianni), Chinellato (23′ st Barbuti). A disp.: Cazzaro, Scorza, Raggio, Carini. All. Carmine Parlato

Arbitro: sig. Pezzopane (sez. L'Aquila)

Ammoniti: Pattarello (T), Ambrosini (LS), Seno (T), Lazarevic (LS)