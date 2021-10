Legnago, trasferta da dimenticare: la FeralpiSalò dilaga con una cinquina

Termina con un'imbarcata la trasferta del Legnago al "Turina", campo di casa della FeralpiSalò, che si impone per 5 a 1 sulla formazione veronese.

Come riportato sul sito ufficiale del Club biancazzurro, si tratta di una partita che, al di là del risultato, non lascia possibilità di appello, come ammesso anche da mister Colella: «Cosa non ha funzionato? Facciamo prima a dire cosa ha funzionato, cioè pochissime cose. Oggi non ha funzionato praticamente niente».

E infatti, pronti via e dopo cinque minuti i "Leoni del Garda" passano già in vantaggio con il colpo di testa di Pisano, che salta indisturbato al centro dell'area, insaccando l'1 a 0. Al Legnago, però, bastano un paio di minuti per riportare la situazione in parità: punizione sui 25 metri realizzata da Buric e 1 a 1 provvisorio. Quarta rete in tre gare per il centravanti croato, faro di luce della sua squadra. Al 27', su una respinta di Enzo, Luppi è il più lesto di tutti ad avventarsi sul pallone, segnando il classico gol dell'ex che vale il nuovo vantaggio per i padroni di casa. Sul finale di tempo Corradi allunga ulteriormente con il gol del 3 a 1, punteggio con cui si va a riposo al parziale. La ripresa vede venti minuti di sostanziale equilibrio, dopodiché, nel giro di cinque minuti, i bresciani chiudono i conti. Bacchetti al 66' è il più rapace di tutti nel trovare la deviazione vincente dopo un insistito batti e ribatti in area. Al 71′, invece, il subentrato Guerra concretizza alla perfezione un contropiede in superiorità numerica che, di fatto, mette la parola fine al match.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

FERALPISALÒ - LEGNAGO SALUS 5-1 (3-1)

Reti: 5' pt Pisano (FS), 7' pt Buric (LS), 27' pt Luppi (FS), 41' pt Corradi (FS); 21' st Bacchetti (FS), 26' st Guerra (FS)

Feralpisalò (4-3-1-2): Gelmi; Bergonzi (35’ st Salines), Bacchetti, Pisano, Corrado; Hergheligiu, Carraro (35’ st Cristini), Guidetti (24’ st Balestrero); Corradi (16’ st Di Molfetta); Spagnoli, Luppi (24’ st Guerra). A disp.: Liverani, Porro, Brogni, Miracoli, Legati, Damonte, Tirelli. All.: Stefano Vecchi.

Legnago Salus (3-4-2-1): Enzo; Bondioli, Stefanelli (24’ st Milani), Ambrosini (40’ pt Lazarevic); Ricciardi, Antonelli (24’ st Ciccone), Giacobbe, Rossi; Contini (7’ st Sgarbi), Laurenti (7’ st Salvi); Buric. A disp.: Corvi, Gasparini, Pitzalis, Zanetti, Gomez, Calamai, Olivieri. All.: Giovanni Colella.

Arbitro: sig. Perri (sez. di Roma)

Ammoniti: Luppi (FS), Buric (LS)