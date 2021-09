Legnago, col Südtirol partita sospesa e rinviata. Venturato: «Volevamo giocare, per noi si poteva»

Bloccata dopo i primi 45 minuti la gara valida per la quarta giornata di Serie C. Il presidente biancazzurro non ci sta e prende posizione attraverso una nota diffusa dalla società: da parte di entrambe le squadre c'era la volontà di riprendere il gioco

Sospesa a fine primo tempo, a causa delle condizioni meteorologiche, la partita tra Legnago Salus e Südtirol.

Come riportato sul sito ufficiale del Club biancazzurro, il match si è fermato sull'1 a 0 per gli ospiti, in vantaggio dopo quattro minuti con la rete di Odogwu. Una zampata cui il Legnago ha saputo subito reagire, creando diverse situazioni pericolose, in particolare con Contini. Dopodiché, al 38′, ecco la prima interruzione: l’arbitro chiede che venga segnato nuovamente il campo, decretando un recupero di 7 minuti, al termine del quale le formazioni tornano negli spogliatoi. Escono poi il direttore di gara, i capitani e i direttori sportivi delle due squadre, per una verifica del terreno di gioco inzuppato d’acqua. Secondo l’arbitro in quel momento non si poteva riprendere, e si rimanda quindi a un secondo sopralluogo, che avviene dopo circa mezz’ora. A seguito di diversi tentativi e alcuni colloqui, viene presa la decisione: gara sospesa e rinviata a data da destinarsi.

«Noi volevamo giocare, e per noi si poteva giocare»: con queste parole, il presidente Davide Venturato, spiega attraverso una nota la posizione del Legnago Salus in merito alla sospensione della gara con il Südtirol. L'orientamento della società, dunque, era quello di riprendere il gioco, posizione peraltro condivisa anche dagli avversari. «Da parte nostra – spiega il direttore generale Mario Pretto – abbiamo fatto tutto quanto necessario perché si potesse portare a termine la gara, attivando immediatamente i nostri addetti, su richiesta del direttore di gara, per la risegnatura del campo. Detto questo, se il direttore di gara ha deciso per la sospensione, ritorneremo in campo con il Südtirol non appena la Lega Pro fisserà la data». Dell'incontro, infatti, si dovrà recuperare tutto il secondo tempo.

Questo il tabellino dettagliato del match parziale, aggiornato per i primi 45 minuti:

LEGNAGO SALUS - SÜDTIROL 0-1 (0-1)*

Reti: 4′ pt Odogwu (S)

Legnago Salus (4-3-2-1): Corvi; Ambrosini, Bondioli, Milani, Ricciardi; Antonelli, Yabre, Laurenti; Giacobbe, Contini; Juanito.

A disp.: Gasparini, Enzo, Rossi, Lazarevic, Ciccone, Sgarbi, Salvi, Pitzalis, Zanetti, Casarotti, Olivieri, Buric. All. Colella

Südtirol (4-3-3): Poluzzi; Malomo, Curto, Zaro, Fabbri; Tait, Moscati, Broh; Rover, Odogwu, Candellone.

A disp.: Meli, Vinetot, Voltan, Gatto, Fischnaller, Casiraghi, Davi, De Col, Passarella. All. Javorcic

Arbitro: sig. Gauzolino (sez. Torino)

Ammoniti: Candellone (S), Curto (S), Malomo (S)

* Note: Partita sospesa a fine primo tempo e rinviata a data da destinarsi