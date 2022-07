Legnago, stagione inaugurata con tre nuovi arrivi

È stato un lungo weekend di test medici, fisici e atletici per il Legnago, che giovedì 21 luglio ha dato il via alla vera fase preparatoria di inizio della nuova stagione.

I primi giorni sono risultati importanti soprattutto per dare la possibilità ai giocatori di conoscersi, con intense sedute di allenamento guidate da mister Massimo Donati e dal suo staff, composto dal preparatore atletico Andrea Bellini, il collaboratore tecnico Andrea Faccioli e il preparatore dei portieri Matteo Martini.

La ripresa dell'attività dopo la pausa estiva, di fatto, ha rappresentato la giusta occasione per presentare, nel corso della settimana, il nuovo allenatore e i primi giocatori arrivati nell'ambito della campagna trasferimenti. Oltre ai già annunciati, ci sono stati di recente anche altri tre nuovi arrivi. I primi due ad essere tesserati sono stati Luca Cognigni ed Edoardo Sbambato. Classe '91, nativo di Ancona, Cognigni è un attaccante cresciuto nel Settore Giovanile dell'Ascoli, e che in carriera ha vestito le maglie di Mezzocorona, Paganese, Tolentino, Matelica, Carpi, Ancona, Fermana e Siracusa. Sbambato è invece originario di Isola della Scala, ed è un difensore centrale classe 1998. Dopo le giovanili nella cantera del ChievoVerona, ha giocato con Virtus Francavilla, Alessandria e Paganese, dove è rimasto nelle ultime tre stagioni. L'ultimo ad aggiungersi è stato invece il giovane Giacomo Ruggeri, preso in prestito dal Parma. Classe 2003, Ruggeri è un difensore centrale mancino, che può disimpegnarsi anche come terzino sinistro. Cesenate, ha iniziato nel Forlì, prima di approdare al Settore Giovanile dei ducali, che nella scorsa stagione lo hanno trasferito in prestito all’Arezzo, in Serie D, dove ha collezionato 28 presenze complessive.