Legnago, si spera nel ripescaggio in Serie C. Rassicurazione ai tifosi: «Ci siamo e ci saremo»

Aspettando di sapere se avverrà o meno il ripescaggio in Serie C dopo la retrocessione sul campo, il Legnago Salus ha già iniziato a mettere i primi mattoni in vista del prossimo campionato, a prescindere dalla categoria.

Prima di tutto, attraverso un comunicato ufficiale, la società del presidente Davide Venturato ha voluto rassicurare i propri sostenitori, esprimendo la volontà di voler proseguire il cammino per tornare nel mondo del professionismo il prima possibile:

«Cari tifosi e cari cittadini legnaghesi,

Siamo retrocessi, ma "solo" sul campo!

Come Società, non abbiamo alcuna intenzione di fare passi indietro.

Legnago e il territorio che rappresenta, ma anche il F.C. Legnago Salus, i suoi 100 anni di storia e il popolo biancazzurro meritano il professionismo!

Per questo, pensiamo, cerchiamo e vogliamo il ritorno in Serie C il prima possibile, continuando a investire e a strutturare il club per raggiungere questo obiettivo, senza però trascurare il Settore Giovanile e la nostra academy, ringraziando l'Amministrazione comunale per il supporto che non ci ha mai fatto mancare, e i nostri sponsor per il loro importante contributo alla nostra crescita, nella speranza che diventino ancora più numerosi.

Quindi, tutti insieme, stringiamo il nostro coraggio perché, per noi, la nostra maglia è l’anima: dipingiamo insieme il cielo di biancazzurro!

#SempreForzaLegnago»

Nel frattempo, è stata delineata l'Area Sportiva per la stagione 2022/23, così composta: direttore sportivo Antonio Minadeo, responsabile scouting Alberto Misturini, osservatore Marco Puttini. Definita quella, ora non resta che la scelta dell'allenatore: al momento il nome più quotato è quello dell'ex centrocampista dell'Hellas Massimo Donati, reduce dalla breve avventura con la Sambenedettese, esclusa dalla Serie C un mese dopo il suo ingaggio, e dall'impiego come commentatore tecnico per DAZN.