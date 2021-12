Legnago, nella nebbia del Sandrini ad imporsi è la Juventus Under 23

Il Legnago chiude con una sconfitta anno e girone d'andata.

La sfida interna contro la Juventus Under 23 finisce infatti con il successo bianconero per 2 a 1, con i ragazzi di mister Colella a rammaricarsi ancora una volta per gli errori commessi.

Come riportato sul sito ufficiale del Club biancazzurro, la gara parte a ritmi non troppo elevati, anche a causa di una fitta nebbia. Le prime fiammate sono del Legnago, i cui tentativi iniziali arrivano con Pitzalis e Juanito Gomez. La Juve si rende pericolosa per la prima volta al 20' con Aké. È il preludio al vantaggio dei bianconeri che, su cross da destra, al 23′ trovano l'1 a 0 con Brighenti, lesto a centro area. Il tiro alto di Contini e la conclusione di poco a lato di Giacobbe rappresentano i segni di reazione, con i biancazzurri che fanno vedere di esserci e riacciuffano il pareggio: assist di testa di Juanito Gomez per Buric, che di sinistro non perdona e sigla l'1 a 1. Non c'è molto tempo per esultare, perché dopo poco più di tre minuti tornano avanti i piemontesi: sul sinistro velenoso di Compagnon, Enzo non si avventa bene e la palla finisce in rete.

Nella ripresa la Juve rischia subito di chiuderla: al 4′ Brighenti si ritrova da solo davanti a Enzo, il quale respinge di piede, la palla finisce a Da Graca che, a porta vuota, calcia altissimo. Il Legnago si lancia in avanti, gli avversari cercano di colpire in contropiede e all'11' è attenta la difesa a chiudere uno scatenato Aké. Al 18' la più clamorosa occasione per il pareggio del Legnago si registra sulla punizione di Buric, che centra l'incrocio dei pali. Nel frattempo la nebbia si fa davvero fittissima, nell'area bianconera si vede davvero poco. Nonostante questo, il portiere Israel risponde presente nella respinta di una rapida doppia conclusione, con Sgarbi prima e con Buric poi. Al 37′ si rivede la Juve, con Brighenti che colpisce il palo. Negli sgoccioli di gara, è ancora Buric a rendersi pericoloso in un paio di occasioni, ma al fischio finale a festeggiare sono i bianconeri.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

LEGNAGO SALUS - JUVENTUS U23 1-2 (1-2)

Reti: 23′ pt Brighenti (J), 28′ pt Buric (LS), 31′ pt Compagnon (J)

Legnago Salus (4-3-2-1): Enzo; Ricciardi, Gasparetto, Bondioli, Pitzalis (20′ st Rossi); Antonelli (27′ st Sgarbi), Yabre, Giacobbe; Buric, Contini; Juanito (31′ Zanetti).

A disp.: Corvi, Gasparini, Ambrosini, Lazarevic, Milani, Stefanelli, Muteba, Casarotti, Olivieri. All. Giovanni Colella

Juventus U23 (4-3-3): Israel; Leo, Riccio, Stramaccioni, Anzolin; Compagnon, Zuelli, Miretti; Brighenti (38′ Cudrig), Da Graca (38′ st Sersanti), Aké.

A disp.: Raina, Daffara, Leone, De Marino, Palumbo, Cerri, Barbieri. All. Lamberto Zauli

Arbitro: sig. Gigliotti (sez. di Cosenza)

Ammoniti: Yabre (LS), Anzolin (J), Pitzalis (LS), Aké (J)